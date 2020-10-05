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California'daki orman yangınlarının bilançosu çok ağır

ABD’nin California eyaletinde bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda genişliği yaklaşık 16 bin 200 kilometre kareyi bulan rekor düzeyde alanın yandığı açıklandı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 08:57
California'daki orman yangınlarının bilançosu çok ağır
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California İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 2020 yangın sezonunda eyalette yanan ormanlık alanın son 3 yılda yanan toplam alandan daha fazla olduğu kaydedildi.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Sözcüsü Scott McLean, yanan alanın Connecticut eyaleti büyüklüğünde olduğuna işaret ederek "Bu kadar büyük bir alanı kavramaya çalışmak insanın aklını zorluyor, nefesini kesiyor" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Devam eden yangınlarda 17 bin itfaiye eri görev alıyor

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McLean, bu yıl şu ana kadar 8 bin 200’den fazla ormanı yangını yaşadıklarını kaydederek halen devam eden iki düzine yangın ile 17 bin itfaiye erinin de mücadele ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AFP

31 kişi yaşamını yitirdi, binlerce bina yandı

Bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda yaklaşık 16 bin 200 kilometre kare ile rekor düzeyde alanın yandığı, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 400 ev ve binanın da yandığı bilgisi paylaşıldı.

California’da her yıl eylül ile kasım arası en yoğun orman yangını sezonu olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
California Orman Yangınları
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