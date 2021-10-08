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California'da petrol sızıntısı: 33 santimetrelik delik tespit edildi

ABD’nin güney California sahillerinde petrol sızıntısının gerçekleştiği boru hattında 33 santimetrelik delik tespit edildi.

08 Ekim 2021 Cuma 10:00
California'da petrol sızıntısı: 33 santimetrelik delik tespit edildi

ABD'de yetkililer, 3 bin varil ham petrolün okyanusa boşalmasına neden olan sızıntının yaşandığı boru hattının 1200 metrelik bölümünde 33 santimetrelik bir delik tespit edildiğini duyurdu.

Associated Press (AP), bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, sızıntıya ilişkin soruşturmanın, boru hattı yakınlarında demir atan "Rotterdam Express" adlı Alman bayraklı kargo gemisine odaklandığını bildirdi.

Haberde yetkililerin gemiden takip ve navigasyon bilgilerini alarak hareketlerini tespit edeceği ve gemi ekibiyle görüşmeler yapacağı belirtildi.

İddiaları reddettiler

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Deniz trafiği verilerinde, Rotterdam Express’in 22 Eylül’de boru hattının yaklaşık 610 metre uzağında demirledikten sonraki günlerde üç kez sürüklenerek boru hattından geçtiği tespit edildi.

Gemiyi işleten şirket Hapag-Lloyd, Sahil Güvenlik yetkililerinin inceleme için gemiye çıktığını ifade ederek, petrol sızıntısından sorumlu oldukları iddialarını reddetti.

Tedarik zinciri sorunları deniz trafiğini altüst etti

CNN'in haberinde ise petrol sızıntısı felaketinin baş sorumlusu olarak tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle deniz trafiğindeki yoğunluk ve karmaşaya işaret edildi.

Haberde kargo gemilerinin ülkenin en büyük iki limanı olan Los Angeles ve yanındaki Long Beach'e girmek için ortalama 10 gün açıkta bekledikleri belirtilirken, petrol sızıntısının gerçekleştiği geçen hafta bekleyen gemi sayısının 76’ya kadar çıktığı kaydedildi.

Deniz trafiğindeki bu karmaşanın nedeni olarak salgın nedeniyle tüketicilerin hizmet yerine mal almaya yönelmesi ve artan talebi karşılayacak depo çalışanı ve kamyon sürücüsü bulunamaması gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Californiada Petrol Sızıntısı
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