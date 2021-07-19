banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
banner376

California'da orman yangınları sürüyor

ABD’nin California eyaletinde günlerdir süren orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, Markleeville kasabasının ev sahipliği yaptığı geleneksel bisiklet yarışı da iptal edildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:00
California'da orman yangınları sürüyor

California'daki Tahoe Gölü'nün güneyinde meydana gelen Tamarack yangını giderek büyüyor.

Yıldırım kaynaklı yangın dün itibariyle 82 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

Yetkililer, yangının Markleeville kasabasını tehdit ettiğini ve Alpine County Havaalanına doğru yayıldığını bildirdi.

Öte yandan, yangının büyümesi nedeniyle kasabanın ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen geleneksel Death Ride bisiklet yarışı iptal edildi.

Yetkililer, göl çevresinde kamp kuran sporculardan bölgeyi terk etmelerini isterken, bisiklet yarışı için gelen binlerce seyirci de tahliye edildi.

banner341
California'nın Nevada sınırında çıkan yangınlar günlerdir söndürülmeye çalışılıyor

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California'da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

California eyaletinde itfaiye ekipleri, 23 gündür Lava ve Henry yangınlarını, 17 gündür Lukens ve County Line yangınlarını ve yaklaşık 15 gündür Beckwourth Kompleksi ve Tamarack yangınlarını söndürmek için mücadele veriyor.

Öte yandan Dexter, Dixie ve Lost yangınları yaklaşık bir haftadır sürüyor.

Oregon eyaletinin güneyindeki orman yangınları da henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezine göre, ABD’de 11 eyalette yakın zamanda meydana gelen 70 büyük yangında, dün itibarıyla 4 bin 297 kilometrekarelik alan yok oldu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
California Orman Yangınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de sosyal mesafe kısıtlamaları bugünden itibaren çok büyük ölçüde kaldırılıyor
İngiltere'de sosyal mesafe kısıtlamaları bugünden itibaren çok büyük ölçüde kaldırılıyor
Fransa’da covid-19 aşı merkezi kundaklandı
Fransa’da covid-19 aşı merkezi kundaklandı
Belçika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 31'e çıktı
Belçika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 31'e çıktı
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
OPEC’ten kritik uzlaşma
OPEC’ten kritik uzlaşma
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Avrupa sel felaketini tartışıyor: Uyarı insanlara ulaşamadı
Avrupa sel felaketini tartışıyor: Uyarı insanlara ulaşamadı
Olimpiyatlar ikinci kez Japonya'da
Olimpiyatlar ikinci kez Japonya'da
'Havana sendromu' hastalık ABD'li diplomatlar arasında yayılıyor
'Havana sendromu' hastalık ABD'li diplomatlar arasında yayılıyor
Avrupa felaketi yaşıyor
Avrupa felaketi yaşıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim