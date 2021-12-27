California'da köpek balığı saldırısı

California polisinden yapılan açıklamaya göre, Morro Körfezi'nde bir erkeğin sahilde hareketsiz yattığında dair ihbar alındı.

Bölgeye giden ekipler, kimliği belirlenemeyen yaralı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sahil sakinlerine önümüzdeki 24 saat boyunca sudan uzak durmaları emri verildi.

Yerel liman devriyesi müdürü Eric Endersby, CNN'e yaptığı açıklamada, "Neyse ki hava nedeniyle çok fazla sörfçü yok ama güvenlik için suları kapattık. Bu korkunç bir kaza" dedi.

Bölgede son yıllarda birkaç köpekbalığı saldırısı oldu, ancak 2003'ten bu yana bu tür bir saldırıda ilk kez ölüm olduğuna inanılıyor.