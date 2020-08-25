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California'da çıkan yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişi öldü, 100 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

25 Ağustos 2020 Salı 08:30
California'da çıkan yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti
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California İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.

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COVID-19 salgını şartları zorlaştırdı

Eyaletin bazı bölgelerinde mevcut hava şartlarının yangının gelişmesine elverişli olmasından dolayı birçok okul ve parkın kullanıma kapatıldığı, evlerini kaybeden 10 binlerce kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle akraba veya arkadaşlarının yanına sığınmaktan çekindiği ifade edildi.

Bölgenin itfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşme oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan bilgilendirmede, California eyaletinde "kırmızı bölge" ilan edilen alanda yaşayan 10 milyondan fazla insanın risk altında olduğu, en az 1200 evin yangında küle döndüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
California Yangınlar
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