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California'da 3 gün içinde 2. deprem...

California'da 3 gün içinde 2. deprem...

06 Temmuz 2019 Cumartesi 06:40
California'da 3 gün içinde 2. deprem...

ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.  
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9  büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.  
Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4  büyüklüğündeki depremle sarsılmış,  bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.   
İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.  
CALİFORNİA DEPREMİNİN ARDINDAN 1400'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

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ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.   
Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, California eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.  
Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.
Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi.
 

Son Güncelleme: 06.07.2019 09:46
Anahtar Kelimeler:
California Deprem
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