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Çad’da geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu

Çad’da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno’nun hayatını kaybetmesinin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi’nin atadığı Başbakan Pahimi Padacke Albert ilk kabinesini kurdu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:50
Çad’da geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu
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Askeri Geçiş Konseyi, 40 kişilik yeni kabinenin üyelerini açıkladı.
Kabinede birkaç muhalif isim dışında üyelerin önemli bir kesimi öldürülen Cumhurbaşkanı Itno dönemindeki isimlerden oluştu.
Muhammed Ahmed Alhabo Dışişleri Bakanlığına, Davud Yaya Brahim Savunma Bakanlığına, Abdramane Kouallamallah İletişim Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğüne, General Süleyman Abakar Adoum Kamu Güvenliği ve Göç Bakanlığına getirildi.
Muhalefetin önde gelen isimleri ise yıkılması için uğraştıkları eski rejimin devamı olarak gördükleri askeri konseyin yaptığı atamalar ve yeni kabineyi kabul etmediklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno’nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan’da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.
Çad’da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, 30 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, Çad'da Askeri Geçiş Konseyi yönetimine karşı 27 Nisan'da yapılan gösterilerde 6 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.
 

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Son Güncelleme: 03.05.2021 10:44
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