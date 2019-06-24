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Çad\'daki Boko Haram Saldırısında Yaşımını Yitiren Askerlerin Sayısı 11’e Çıktı

Dakar, 24 Haziran 19 : Çad\'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram\'ın dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.

Çad\'daki Boko Haram Saldırısında Yaşımını Yitiren Askerlerin Sayısı 11’e Çıktı

Dakar, 24 Haziran 19 : Çad\'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram\'ın dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Çad\'daki Boko Haram Saldırısında Yaşımını Yitiren Askerlerin Sayısı 11’e Çıktı

Dakar, 24 Haziran 19 : Çad'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram'ın dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram militanlarının Çad Gölü havzasındaki Ngouboua köyünde bulunan askeri birliğe yönelik pususunda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 11'e çıktı.
Saldırıda 10'dan fazla asker de yaralanırken, 26 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.
Yaralı askerler, başkent Encemine'de tedavi altına alındı.
Boko Haram'ın Çad Gölü'nde Kamerun'a ait bir adada haziran başında düzenlendiği saldırıda asker ve sivil 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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Örgüt, son zamanlarda Çad Gölü havzasındaki saldırılarını artırdı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü kurdu.
(AA/DOĞ/ÖK)
 

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