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Buzullar eriyor, ada ülkeleri yok olma tehlikesi altında

Kış ortasında bahar sıcakları yaşanırken, yaz aylarında da şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Küresel ısınma sebebiyle buz kütlelerinin erimesi birçok ada ülkesini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

09 Nisan 2021 Cuma 09:00
Buzullar eriyor, ada ülkeleri yok olma tehlikesi altında
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Küresel ısınma nedeniyle ortalama sıcaklık artıyor, buna bağlı olarak buz kütleleri eriyor ve deniz seviyesi  yükseliyor.

Veriler 1900'ün başından bu yana deniz seviyesinde düzenli artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Ada ülkeleri yok olma tehlikesinde

Bu yüzyılın sonunda sıcaklıkların 3 derece artması durumunda deniz seviyesi de 5 metreye kadar yükselebilir. Birçok ada ülkesi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Su kıtlığı krizi

Küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliği gıda ve besin kaynaklarında da düzensizliğe neden oluyor.

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Sıcaklıkların yükselmesi, su kıtlığı, toprak erozyonu, bitki örtüsü kaybı ve orman yangınlarında artışa yol açıyor.

Bu büyük krizin eşiğinde çevreciler liderleri uyarıyor:

"Boş sözler vermek yerine, bilim insanlarının uyarılarını dinleyin ve konuya küresel bir kriz algısıyla yaklaşın."

Su kaynaklarının artırılması çalışmalarına hız

Avrupa Birliği, 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı ile karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor. Bu kapsamda teknoloji, inovasyon, çevre ve iklimsel biyoçeşitlilik ile finansman düzenlemesine girişiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın küresel ısınmaya karşı uluslararası ortak çerçeveyi belirleyen Paris Antlaşmasına dönme kararı da umutları artırıyor.

Yenilenebilir enerjiye yönelmek hayati önem taşıyor. Su kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BuzullarKüresel ısınma
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