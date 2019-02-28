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Buz tutan kanalda mahsur kalan köpek polis tarafından kurtarıldı

Buz tutan kanalda mahsur kalan köpek polis tarafından kurtarıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 08:31
Buz tutan kanalda mahsur kalan köpek polis tarafından kurtarıldı

ABD'nin New York kentinde buz tutmuş Erie kanalından mahsur kalan bir köpek polis tarafından kurtarıldı.

Devriye görevine çıkan polis memuru, pazartesi sabaha karşı Erie kanalından gelen sesler duydu. Karanlık ve buza karşın kanala doğru ilerleyen polis memuru, buzlar içinde çaresizce çırpınan köpeği farketti.

Polis memuru ince buzun üstünde dikkatli adımlarla yaklaştığı köpeği kurtarmayı başardı. İtfaiye yetkilileri uzun süre dondurucu suda kaldığı düşünülen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Köpeği Polis Kurtardı
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