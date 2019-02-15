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Bütçe tasarısının onaylanmadığı İspanya'da erken seçime gidiliyor

Bütçe tasarısının onaylanmadığı İspanya'da erken seçime gidiliyor

15 Şubat 2019 Cuma 12:10
Bütçe tasarısının onaylanmadığı İspanya'da erken seçime gidiliyor

Bütçe tasarısına parlamentodan destek alamayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan tarihinde erken seçime gidileceğini açıkladı.

Olağanüstü bakanlar toplantısı ardından konuşan Sanchez, "Meclisin dağıtılması ve 28 Nisan'da seçim yapılması talebinde bulundum." dedi.

Halka televizyon yayını ile seslenen başbakan, "Hiçbir şey yapmadan bütçesiz devam etme ile İspanyolları sandığa çağırma seçenekleri arasından ikincisini seçtim. İspanya toleranslı, saygılı, dengeli ve mantıklı bir şekilde yoluna devam etmeli ve ilerlemelidir." ifadelerini kullandı.

Sosyalist İşçi Partisi'nden seçilen Sanchez geçtiğimiz yıl haziran ayında kendisinden önceki Mariano Rahoj hükümetinin güven oyu alamaması sonucunda iktidara gelmişti.

Son Güncelleme: 15.02.2019 13:31
Anahtar Kelimeler:
Ispanya Erken Seçim
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