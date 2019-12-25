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Burkina Faso\'daki Saldırıda 7 Askerin Yanı Sıra 35 Sivil Yaşamını Yitirdi

Dakar, 25 Aralık 19 (.): Burkina Faso\'nun kuzeyinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 7 asker ve 35 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso\'daki Saldırıda 7 Askerin Yanı Sıra 35 Sivil Yaşamını Yitirdi

Dakar, 25 Aralık 19 (.): Burkina Faso\'nun kuzeyinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 7 asker ve 35 sivil hayatını kaybetti.

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:36
Burkina Faso\'daki Saldırıda 7 Askerin Yanı Sıra 35 Sivil Yaşamını Yitirdi

Dakar, 25 Aralık 19 (.): Burkina Faso'nun kuzeyinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 7 asker ve 35 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, teröristlerin sabah saatlerinde Soum vilayetinin Arbinda kentindeki sivil yerleşim yeri ve askeri kampa düzenlediği saldırıda ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

Askerlerin inanılmaz bir cesaret ve başarı göstererek teröristlerle çatıştığını ifade eden Kabore, "Çatışmada öldürülen 80 teröristin yanı sıra 7 asker ve 31'i kadın 35 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Kabore, ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ile ulaşım araçlarına ele konulduğunu aktardı.

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Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini ileten Kabore, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hâl ilan edilmişti.

Olağanüstü hâl, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

(AA/RU/GÜL)
 

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