Burkina Faso'da şiddet olayları: 62 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Hamkane kentinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda 62 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Toprak Yönetimi ve Sosyal Uyuşma Bakanı SimeonSawadogo yaptığı açıklamada, Mali sınırına yakın Hamkane'ye bağlı Arbinda beldesinde kabileler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Sawadogo, çatışmanın Hamkane'de dini lider, büyük oğlu ve kardeşinin geçen hafta öldürülmesinin ardından çıktığını belirtti.

Fulani ve diğer kabileler arasında çıkan çatışmalarda 30 sivil ile 32 teröristin öldüğünü aktaran Sawadogo, 9 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Mali'de de iki hafta önce Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti.

