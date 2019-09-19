banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100487
ALTIN
275.022
DOLAR
5.7089
STERLİN
7.1063
EURO
6.3163
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Santos tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Burger King, artık çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtmayacak

Burger King, artık çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtmayacak

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Burger King, artık çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtmayacak

Plastik atıklarını azaltma baskısı altındaki Amerikan fast food zinciri Burger King, bundan böyle çocuk menüleriyle birlikte hediye oyuncak vermeme kararı aldı.

Şirket, müşterilerine eski oyuncakları geri getirme çağrısı yaptı, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.

Burger King bu kararı Hampshire'da iki çocuğun plastik oyuncaklardan vazgeçilmesi için McDonald's ve kendilerine yaptığı çağrının ardından aldı.

McDonald's, müşterilerine oyuncak ya da yerine meyve seçeneği sunacağını açıkladı.

KIZ KARDEŞLERİN DİLEKÇESİNİ YARIM MİLYON KİŞİ İMZALADI

banner317
9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin" diyerek internet üzerinden imzaya açtığı dilekçeye yarım milyondan fazla kişi destek verdi.

Dilekçede "Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" denildi.

Burger King'in açıklamasından birkaç saat önce McDonald's plastik oyuncaklardan vazgeçme planı olmadığını duyurmuştu.

Müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini belirten şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini açıkladı.

Burger King, eski oyuncakları toplamak için şubelerine çöp kutuları gönderileceğini, oyuncaktan vazgeçme kararıyla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını söylüyor.

Son Güncelleme: 19.09.2019 13:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız polisi önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı
Fransız polisi önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı
Güney Afrika'daki 319 Nijeryalı Ülkesine Döndü
Güney Afrika'daki 319 Nijeryalı Ülkesine Döndü
Afganistan'da Abd Hava Saldırısında 30'dan Fazla Sivil Öldü
Afganistan'da Abd Hava Saldırısında 30'dan Fazla Sivil Öldü
Bm’de İdlib İçin Ateşkes Oylaması
Bm’de İdlib İçin Ateşkes Oylaması
Kanada Başbakanı Trudeau Esmer Makyajlı Fotoğrafı Nedeniyle Özür Diledi
Kanada Başbakanı Trudeau Esmer Makyajlı Fotoğrafı Nedeniyle Özür Diledi "
Pakistan, Keşmir Sorunu Çözülene Kadar Hindistan İle Görüşmeyecek
Pakistan, Keşmir Sorunu Çözülene Kadar Hindistan İle Görüşmeyecek
Rusya'da virüs sızıntısı iddiası
Rusya'da virüs sızıntısı iddiası
Guterres : Liderlerden İklim Zirvesi'ne somut taahhütlerle gelmelerini istedim"
Guterres : Liderlerden İklim Zirvesi'ne somut taahhütlerle gelmelerini istedim"
ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak
ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak
Hindistan elektronik sigarayı yasakladı
Hindistan elektronik sigarayı yasakladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim