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Bunu da yaptılar!

Yalnızca belirli internet tarayıcılarıyla, özel ayarlar yapılarak erişilen ve "darknet" olarak bilinen sanal ortamda koronavirüs aşıları, sahte aşı sertifikası ve negatif test sonuçlarının satıldığı ortaya çıktı.

24 Mart 2021 Çarşamba 08:40
Bunu da yaptılar!
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BBC'nin haberine göre, siber güvenlik şirketi Check Point, ocak ayında, COVID-19 aşılamalarına başlanmasının ardından "darknet" internet ortamlarında aşıyla alakalı reklam sayısının arttığını açıkladı.

Uzmanlar, söz konusu sanal mecralarda yıl başından bu yana 1200'den fazla COVID-19 aşısı, sahte aşı pasaportu ya da sahte negatif test sonucu reklamı tespit etti.

Aşının doz fiyatı 500-750 dolar arası

COVID-19 aşılarının bir doz fiyatlarının 500 ila 750 dolar arasında değiştiğini belirten uzmanlar, sahte aşı sertifikalarının (aşılanmış gibi gösterilen) ise yaklaşık 150 dolardan listelendiğini kaydetti.

Uzmanlar, söz konusu sitelerde, Oxford-AstraZeneca aşısının 500, Johnson & Johnson ve Sputnik V aşısının 600, Sinopharm aşısının ise 750 dolardan satışa sunulduğuna dikkati çekti.

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Satıcıların kimlikleri bilinmiyor

İsimlerini gizleyen satıcıların, çoğunlukla aşı çalışmalarıyla öne çıkan ülkelerden ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Rusya'dan oldukları bilgisi paylaşıldı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında bazı hava yolları ve turizm firmalarının yolculardan aşı sertifikası talep ettiği biliniyor.

"Dijital Yeşil Kart" henüz başlamadı

İngiltere'de tüm ziyaretçilere yönelik aşı sertifikası uygulaması getirilmesi gündeme gelirken, basına yansıyan haberlerde bu uygulamanın ülke içindeki bar, restoran ve stadyum gibi toplu alanlara girişlerde de kullanılabileceği iddiaları yer almıştı.

AB yetkilileri ise kişilerin salgına dair bilgilerini ve seyahat geçmişini içeren "Dijital Yeşil Kart" uygulamasına geçilebileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Aşı SertifikasıSahte Pcr
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