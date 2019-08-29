banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
287.320
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1302
EURO
6.4459
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Bulgaristan'daki Siber Saldırı

7 MİLYONLUK ÜLKEDE 5 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÇALINDIĞI DEVLET GELİRLER AJANSINA 2,5 MİLYON AVRO CEZA VERİLDİ

Bulgaristan'daki Siber Saldırı

7 MİLYONLUK ÜLKEDE 5 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÇALINDIĞI DEVLET GELİRLER AJANSINA 2,5 MİLYON AVRO CEZA VERİLDİ

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
Bulgaristan'daki Siber Saldırı

7 MİLYONLUK ÜLKEDE 5 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÇALINDIĞI DEVLET GELİRLER AJANSINA 2,5 MİLYON AVRO CEZA VERİLDİ
Sofya, 29 Ağustos 19 : Bulgaristan'da parlamento bünyesindeki Kişisel Verileri Savunma Komisyonu (KZLD), nüfusu yaklaşık 7 milyon olan ülkede 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili Ulusal Gelirler Ajansının (NAP) 2,5 milyon avro ceza ödemesine karar verdi.
Komisyon Başkanı Ventzislav Karacov, yaptığı basın açıklamasında, "Bu bir ceza değil, bir uyarıdır. En çok 10 milyon avroya dek varabilecek cezanın belirlediğimiz miktarını uygun ve yeterli bulduk. Bir daha böyle bir şey olmasın diye bu cezayı verdik." dedi.
Karacov, devlet kurumu olan NAP'ın bütçesinden kesilecek cezanın devlet bütçesine aktarılacağını ifade etti.
NAP yetkilileri ise kendilerinin de siber saldırının kurbanı olduklarını savunarak karara itiraz edeceklerini belirtti.
Bulgar basını, "Cahil devlet yöneticileri yüzünden zarar gören halk, kendi cebinden bir kez daha ceza ödeyecek" ifadesini kullanarak, kesilen cezanın da saldırı gibi "sanal" olduğu, devletin bir cebinden diğer cebine para aktaracağı görüşünü savundu. 
5 Milyon Kişinin Verilerinin Çalındığı Siber Saldırı

banner317
NAP, 15 Temmuz'da, siber korsanların yurt dışından gerçekleştikleri saldırılarda, yaklaşık 5 milyon kişiye ait verilerin ele geçirildiğini açıklamıştı.
NAP Sözcüsü Rosen Bıçvarov, kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi kurumun veri havuzunda yer alan bilgilerin yüzde 3'ünün ele geçirildiğini kabul etmişti.
Bıçvarov, korsanların NAP'ın, yurt dışından yapılan ödemelerinde KDV iade sistemi üzerinden kurumun bilgi havuzuna ulaştığını, saldırı sebebiyle NAP'ın e-devlet üzerinden verdiği hizmetlerine ara vererek 2012'den bu yana güvenlik duvarları yenilenmeyen bazı sistemlerin gözden geçirildiğini aktarmıştı.
Maliye Bakanı Vladislav Goranov, korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını savunarak, "Veri sızıntısı vatandaşlara zarar veremez. Bütünlük sahibi olmayan kimlik bilgilerinin dışarıya sızması ülkenin mali güvenliğini tehdit etmez." ifadesini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Mladen Marinov ise soruşturma başlatıldığını, siber saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'un daha sonra serbest bırakıldığını belirtmişti.
Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Koneliya Ninova, hükümeti olayı küçümsemekle suçlayarak Cumhurbaşkanı Ruman Radev'in Milli Güvenlik Kurulunu toplaması gerektiğini söylemişti.
(AA/ÖZ/HA)

Son Güncelleme: 29.08.2019 20:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor
Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak
Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk'ye Suriye Tasarısı Sundu
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk'ye Suriye Tasarısı Sundu
Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede hayatını kaybetti
Dünyanın en hızlı kadın pilotu olmak için yaptığı denemede hayatını kaybetti
Avrupa'da Yılın İlk Altı Ayında 90 Bin Kızamık Vakası Görüldü
Avrupa'da Yılın İlk Altı Ayında 90 Bin Kızamık Vakası Görüldü
Kuzey Kore'nin
Kuzey Kore'nin "güdümlü Füze Denizaltısı İnşa Ettiği" İddiası
Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor
Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor
İngiltere’de halk sokakta
İngiltere’de halk sokakta

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim