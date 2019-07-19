banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Alacağı parayı işverenden alamayıp aracını ateşe veren zanlı cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Traktör kazası: 1 ölü
Son Dakika
TRAKTÖR KAZASI: 1 ÖLÜ
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ...
banner307
Flaş Haber
Traktör kazası: 1 ölü
Kapat

Bulgaristan\'ın Abd\'den F-16 Alımı Kesinleşti

PARLAMENTO, ABD\'DEN F-16 TİPİ 8 SAVAŞ UÇAĞININ ALIMINI ONAYLADI

Bulgaristan\'ın Abd\'den F-16 Alımı Kesinleşti

PARLAMENTO, ABD\'DEN F-16 TİPİ 8 SAVAŞ UÇAĞININ ALIMINI ONAYLADI

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Bulgaristan\'ın Abd\'den F-16 Alımı Kesinleşti

PARLAMENTO, ABD'DEN F-16 TİPİ 8 SAVAŞ UÇAĞININ ALIMINI ONAYLADI
Sofya, 19 Temmuz 19 : Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.
Bulgaristan'da, ABD'den F-16 tipi 8 adet savaş uçağı alımına ilişkin hazırlanan anlaşma taslağı oy çokluğuyla parlamentodan geçti. 
Böylece milletvekilleri, 6'sı tek, 2'si çift pilotlu F-16 Block 70 tipi uçakların alımı için ABD'ye peşin ödemenin sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesine 1,5 milyar avroluk havaleye izin vermiş oldu. 
Ülkenin Karadeniz kıyısındaki Varna şehri açıklarında süren NATO'nun "Breeze 2019" tatbikatını ziyaret eden Başbakan BoykoBorisov da yeni F-16'ların ülkenin savunma alanındaki otoritesini artıracağını söyledi.
Borisov, ABD hükümetine peşin ödeme yapılması kararını tek başına aldığını ve kendisinden sonra gelecek iktidarlara borç bırakmak istemediğini ifade etti.
HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ
Maliye Bakanı VladislavGoranov da uçakların maliyetinin, ülkenin üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin ortak mali programına zarar vermeyeceğini belirtti.
Goranov, "Bir milyar avroyu aşkın peşin ödeme gerçekten büyük bir mali sınav sayılabilir ancak bütçemiz buna dayanabilir." dedi.
Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekillerinden Rumen Geçev ise Bulgaristan'ın ABD hükümetine "boş çek imzaladığını" ve hükümeti, silah donanımı olmayan uçaklar almaya çalışmakla eleştirdi. 

banner317
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da "Milli güvenliğimiz, egemenliğimiz ve bölgemizin güvenliği söz konusu olduğunda siyasi görüşler önemli değil." değerlendirmesinde bulundu. 
İktidar koalisyonu üyesi olan Rusya yanlısı ırkçı ATAKA partisi ve Ulusal Bulgaristan Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisi de F-16'ların alımına karşı çıktı.
Daha önce de Hava Kuvvetlerin eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD'nin Bulgaristan hükümetini köşeye sıkıştırıp, Bulgaristan'a etkin silahları olmayan pahalı uçaklar sattığını öne sürmüştü.
İLK TESLİMAT 2023'TE
ABD'nin ödemenin vadeye bağlanmasını reddetmesi nedeniyle, hükümet, silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı için edinmeyi planladığı savaş gemisi ve zırhlı araç alımını askıya almıştı.
Bulgaristan hava sahasını koruyan Rus yapımı MiG-29 tipi 5 uçağın yerini alması beklenen yeni filoyla ilgili 10 yıllık tartışmalar son bulurken, ABD'nin peşin ödenen ilk 6 uçağın teslimatını 2023'te diğer ikisinin ise 2024'te yapması bekleniyor.
Parlamentonun kararı sayesinde 2004'te NATO üyeliğine geçen ülkenin hava kuvvetleri NATO'ya uyumlu savaş uçaklarına kavuşacak.
Bulgaristan Hükümeti, alınacak ilk 8 uçağın ardından ABD'den 8 uçak daha alımını gündeme getirileceğini bildirmişti.
(AA/AK/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da deprem
Yunanistan'da deprem
Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı
Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı
Seul'de Bir Kişi Japonya Büyükelçiliği Önünde Kendini Yaktı
Seul'de Bir Kişi Japonya Büyükelçiliği Önünde Kendini Yaktı
Endonezya'nın Komodo Adası 2020'de kapatılacak
Endonezya'nın Komodo Adası 2020'de kapatılacak
Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı
Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
Unıcef'ten 2019'da 350 Bin Yemenli'ye İnsani Yardım
Unıcef'ten 2019'da 350 Bin Yemenli'ye İnsani Yardım
Ap'den Venezuela'ya
Ap'den Venezuela'ya "yeni Yaptırım" Çağrısı
"anlaşmasız Brexıt'te İngiltere Ekonomik Durgunluğa Girecek"
Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45’inci yılı kutlandı
Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45’inci yılı kutlandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim