Bulgaristan\'da Çok Sayıda Kişi Hükümet Karşıtı Gösteri İçin Sofya\'nın Merkezinde Toplandı

DÜN ŞİDDET OLAYLARININ YAŞANDIĞI GÖSTERİDE 80 MEMUR YARALANDI, SABIKASI BULUNAN 62 KİŞİ DAHİL 126 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Sofya, 3 Eylül 20 : Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da hükümet karşıtı gösteri için çok sayıda kişi kent merkezinde toplandı.

Sofya'da dün akşam Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifası talebiyle parlamento binası önünde gösteri yapan binlerce protestocuya polisin müdahalesinin ardından bugün çok sayıda kişi yeni bir gösteri için bir araya geldi.

Dün akşam küçük bir grup polise patlayıcı madde ve kestane fişeği atarken, Sofya Emniyet Müdürü Georgi Hadjiiski, çıkan şiddet olaylarında 80 memurun yaralandığını, sabıkası bulunan 62 kişi dahil 126 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hadjiiski, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların "hoşgörü sınırını" aştığını ifade etti.

Şiddet olaylarının ardından polis Sofya'da 2 kilit kavşakta göstericiler tarafından kurulan çadırları kaldırdı.



Polis ayrıca parlamento, hükümet binaları ve cumhurbaşkanlığı arasındaki meydana tomalar yerleştirdi.Bulgar Gazeteciler Cemiyeti, polisin göstericilere müdahalesi sırasında "gazetecilere yönelik şiddeti" kınayan bir açıklama yaptı.Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev dün Borisov ve kabinesinin istifasının, siyasi çalkantının tek çözüm yolu olduğunu söylemişti.Borisov'un iktidardaki merkez sağ partisi yetkilileri ise dünkü şiddet olaylarının ardından muhtemel bir istifaya yönelik tüm tartışmalara son vereceklerini belirtti.Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden yapılan açıklamada, "İstifa edersek bu gelecek herhangi bir hükümetin de suçlu yeraltı dünyasının temsilcileri tarafından devrilebileceği anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.(AA/AK/GÜL)