banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yoğun bakımda tedavi gören 2 hastayı daha kaybettik!
Son Dakika
COVID-19 2 CAN ALDI!
Yağış miktarları
Karaoğlanoğlu yağmura doydu
Bakanlar Kurulu Meclis'te yapılacak
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Döviz yükselişte!
Döviz yükselişte!
banner405

Bulgaristan'da feci kaza: En az 46 kişi yanarak öldü

Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

23 Kasım 2021 Salı 08:50
Bulgaristan'da feci kaza: En az 46 kişi yanarak öldü

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

banner341

Otobüs İstanbul'dan hareket etti

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanı koronavirüse yakalandı
Fransa Başbakanı koronavirüse yakalandı
Cumbre Vieja Yanardağı 4'üncü koldan denize akıyor
Cumbre Vieja Yanardağı 4'üncü koldan denize akıyor
147 düzensiz göçmen kurtarıldı
147 düzensiz göçmen kurtarıldı
AB seyahat kurallarını gözden geçirecek
AB seyahat kurallarını gözden geçirecek
Panama'da 3 ton 267 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Panama'da 3 ton 267 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tecavüzle suçlanan 4 kişi 72 yıl sonra aklandı
Tecavüzle suçlanan 4 kişi 72 yıl sonra aklandı
NASA'dan bir ilk: Asteroidle 'planlı çarpışma' için harekete geçiliyor
NASA'dan bir ilk: Asteroidle 'planlı çarpışma' için harekete geçiliyor
Pfizer'den açıklama
Pfizer'den açıklama
Koronavirüs ilacında 3. aşama
Koronavirüs ilacında 3. aşama
İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi
İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim