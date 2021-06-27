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Bu ülkede evlenmek isteyenler 60 kilonun üzerinde olmalı

Günümüzde ülkelerin en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen obezite, bir ülke için statü ve güzellik göstergesi. Batı Afrika'nın küçük ülkesi Moritanya'da dünyanın en ilginç geleneklerinden biri yıllardır uygulanıyor.

27 Haziran 2021 Pazar 21:49
Bu ülkede evlenmek isteyenler 60 kilonun üzerinde olmalı
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Obezite dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olsa da Batı Afrika ülkesi Moritanya için işler pek öyle değil.
Bu ülkede zayıf olan kadınlar güzel sayılmıyor ve fakir olarak değerlendiriliyor. Eş bulup evlenebilmeniz ve bir statü sahibi olmanız için kilolu olmanız gerekiyor.

Aileler kızları evlilik yaşına geldiğinde onları şişmanlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evlenecek genç kızlar bol keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, bazen günde 2 kez öğle yemeği ile bolca kalori alıyorlar.
Kendi kendilerini obez yapan genç kızlar, kilo alarak ülkenin 'güzel' kadınları arasına girmeye çalışıyor. Bu kendi kendini obez yapmaya da, ördeklerin zorla beslenmesine verilen bir isim olarak 'gavaj' deniyor.

Batı Afrika'da dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Moritanya'da ciddi bir gıda sorunu da yaşanıyor. Moritanya'daki kadınların yaklaşık% 20'si obez ve yarısından fazlası aşırı kilolu.
Erkeklerin ise yalnızca yaklaşık% 4'ü obez ve% 20'si fazla kilolu.Ülkede yaşayan erkekler de kilolu kadınların güzel olduğunu ve evlenmek için onları tercih ettiklerini söylüyor.

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Hal böyle olunca aileler de evlenecek yaşa geldiklerinde kızlarını Moritanya standartlarına göre çekici hale getirmek için zorla beslemeye başlıyorlar.
Moritanya'da aileler bu geleneği devam ettirmekle kalmıyor, bu kadar fazla yemek yemeğe itiraz eden kız çocuklarının ayak parmaklarını ezerek onları cezalandırıyor.

Amerika'nın HBO kanalının muhabiri Thomas Morton, 2 gün kaldığı bu yerden yaklaşık 10 kilo alarak ülkesine döndü.Ülkede 60 kilonun altındaki kadınların yiyecek alamayacak kadar fakir olduğu düşünülüyor ve dışlanıyorlar.
Elbette bu kilolarıyla da evlenemiyorlar. Kız çocukları bunun bir işkence olduğunu savunsa da çoğu aile bu gelenekten vazgeçmek istemiyor.


Uzun süren bir gelenek olmasına rağmen, bu zorla yemek yedirilip evlendirilen genç kızlar, kendi çocuklarına bunları yapmayacaklarını söylüyor.

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