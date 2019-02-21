Bu kedi, 200 milyon dolarlık mirasa sahip olabilir

Moda dünyasının efsane isimlerinden Karl Lagerfeld, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Lagerfeld'in mirasının ne olacağı merak konusuyken, gözler bir anda kedisi Choupette'a döndü.

Dün Paris'te hayatını kaybeden ünlü modacı Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabilir.

Çocuğu ve eşi olmayan Lagerfeld, 2015'teki bir röportajda Choupette için "Onun küçük bir serveti var. O bir varis" demişti.

Fransız Le Figaro gazetesi, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasalarının mirasın kediye kalmasına izin verdiğini yazdı.

Fransız moda evi Chanel'in onlarca yıl boyunca moda direktörlüğünü yapan Alman tasarımcı, 2013'te de CNN'e "Yasal olsaydı kedimle evlenirdim. Biliyorsunuz henüz insanlarla hayvanlar evlenemiyor. Bir kediye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuşmuştu.

Choupette daha önce model Baptiste Giabiconi ile yaşıyordu, bir seyahati sırasında kedisini Karl'a bıraktı. Fakat Lagerfeld daha sonra kediyi çok sevdiği için geri vermek istemedi.

Lagerfeld'in 'Onunla gözlerimizle konuşuyoruz' dediği Choupette adına açılan Instagram hesabının 120 bin takipçisi var.

Kedinin, Lagerfeld'in gözde erkek mankenlerinden Brad Kroenig ve ünlü modacının vaftiz babası olduğu oğlu Hudson Kroenig'e kalması bekleniyor.