Bu kaplan yavrularının nesli tükeniyor

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde bir gün arayla doğan 6 Güney Çin kaplanı yavrusunun sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Görevliler, 10 ve 11 Ocak'ta dünyaya gelen 3 dişi ve 3 erkek yavru kaplanın deyim yerindeyse üzerine titriyor.

Henan bölgesindeki Louyang Hayvanat Bahçesi'nde bakılan yavru kaplanların her birinin ağırlığı 2,5 kilogramı aştı. Kaplanların bakıcılarından Wang Huiqin, yavruları günde 6 kez beslediklerini, bakımlarının zor olduğunu ancak her gün büyüdüklerini görmenin mutluluk verdiğini söylüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre Güney Çin kaplanlarının neslinin tükenme riski kritik boyutlarda. Bir zamanlar ülkenin dört bir yanında görülen kaplanların nüfusunda 1950'lerde, yaşam alanlarının yok olmasıyla hızlı düşüş yaşandı. Bugünkü sayılarının ise sadece 177 olduğu tahmin ediliyor. Tamamına yakını hayvanat bahçelerinde tutuluyor.