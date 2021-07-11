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"Bu cinayetin cezasız kalmasına izin veremezsiniz"

Haiti First Lady’si Martine Moise, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez konuşarak, “Bu cinayetin cezasız kalmasına izin veremezsiniz" dedi.

11 Temmuz 2021 Pazar 22:08
"Bu cinayetin cezasız kalmasına izin veremezsiniz"

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkede başlayan siyasi kriz devam ediyor. Haiti First Lady'si Martine Moise, eşinin ölümünün ardından ilk kez konuştu.

Saldırıda kendisi de yaralanan Moise, eşinin öldürülmesini referandum düzenleme arzusuyla ilişkilendirdi. Moise, sosyal medya hesabında paylaştığı sesli mesajda hayatta olduğu için şükrederken, silahlı saldırıyı paralı askerlerin gerçekleştirdiğini söyledi.

Moise yaşananları, “Paralı askerler göz açıp kapayıncaya kadar evime girdi, kocamı öldürdü. Jovenel siyasete girdiğinden bu yana kime karşı savaştığını biliyorsunuz. Hepimizi öldürmek için evimize paralı askerler gönderdiler” sözleriyle anlattı.

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Haiti halkına devlet başkanının “ikinci kez” ölmesine izin vermeme çağrısında bulunan Moise, “Bu cinayetin cezasız kalmasına izin veremezsiniz. Jovanel'in yürüttüğü mücadele hepimiz içindi” dedi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE YAPILDI İDDİSI

Öte yandan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmeden önce işkence gördüğü iddia edildi. Seçim İşleri Bakanı Mathias Pierre’e göre, paralı askerler Moise’yi istifa mektubunu imzalamayı reddetmesi üzerine katletti. Pierre, bir radyo kanalına verdiği röportajda, “Moise öldürüldü ama önce işkenceye maruz kaldı. Bir kolu ve bir ayağı kırıldı, ardından da 12 kurşunla vuruldu” dedi.

Pierre ayrıca, “Haiti’de Başkan Moise’in istifa etmesini ve ayrılmasını isteyen çok sayıda kişi vardı” diye konuştu. Haiti’de Senato dün Joseph Lambert’i geçici devlet başkanı olarak atamıştı. Senato başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8’inin imzasını alarak geçici devlet başkanı olmuştu.

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