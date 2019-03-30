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Brüksel\'de "helÂl Kesim Yasağı" Protestosu

BELÇİKALI MÜSLÜMANLAR, ÜLKEDEKİ DİNİ USULLERE GÖRE KESİM YASAĞINI PROTESTO ETTİ

Brüksel\'de "helÂl Kesim Yasağı" Protestosu

BELÇİKALI MÜSLÜMANLAR, ÜLKEDEKİ DİNİ USULLERE GÖRE KESİM YASAĞINI PROTESTO ETTİ

30 Mart 2019 Cumartesi 15:22
Brüksel\'de

BELÇİKALI MÜSLÜMANLAR, ÜLKEDEKİ DİNİ USULLERE GÖRE KESİM YASAĞINI PROTESTO ETTİ

Brüksel, 30 Mart 19 : Belçika'nın başkenti Brüksel'de dini usullere göre kesim yasağı protesto edildi.

AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, Flaman ve Valonya bölgelerindeki dini usullere göre kesim yasağının ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumların dini özgürlüklerini ihlal ettiğini savunan pankartlar taşıdı.

Protesto kapsamında okunan bildiride, söz konusu yasalarla hem Belçikalı Müslümanların hem de Belçikalı Yahudilerin din özgürlüğü ihlali ile karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.

BELÇİKA'DAKİ HELAL VE KOŞER KESİM YASAĞI

Belçika'nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağının yıl başında yürürlüğe girmesinin ardından karara ülkedeki Müslüman ve Musevi toplumun tepkisi büyüyor.

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Müslümanların "helal", Musevilerin ise "koşer" olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mâni olarak Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.

Genellikle aşırı sağcı kesimler ve hayvan hakları savunucularından oluşan yasak taraftarları ise şoklanmadan ya da uyutulmadan kesilen hayvanın acı çektiğini ve haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nun aldığı helal kesim yasağı kararının ülkenin Valonya bölgesinde de 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

(AA/RU/HA)

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