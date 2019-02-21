Brüksel\'de Gençlerden İklim Protestosu

BRÜKSEL'DE BİNLERCE ÖĞRENCİ HÜKÜMETİN İKLİM POLİTİKALARI KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLEDİ



Brüksel, 21 Şubat 19 : Brüksel'de yaklaşık 7 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.



Öğrencilerin organize ettiği "İklim İçin Gençlik" temalı protestoların 7'ncisi kapsamında binlerce kişi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.



Slogan atan ve renkli afişler taşıyan 7 bin civarında öğrenci, Belçika hükümetine küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik vermesi çağrısında bulundu.



Protestocular, Belçika'nın geleceğe yönelik kapsamlı bir iklim planı hazırlanmasını istedi.



Brüksel'deki protestoya, Avrupa'da iklim değişikliğine karşı gençlik eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki GretaThunberg de katıldı.



İsveçli Thunberg, protestolar öncesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in de katıldığı Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite (EESC) toplantısında konuşma yaptı.



AB'nin emisyon salınım oranlarındaki kesinti hedefini iki katına çıkartması gerektiğini söyleyen Thunberg, iklim değişimiyle yeterince mücadele etmeyen siyasilerin gelecekte "kötü adamlar" olarak anılacağını ifade etti.



Binlerce gencin iklim konusuna dikkat çekmek için Brüksel sokaklarında olduğunu anımsatan Thunberg, siyasetçilerin bilim insanlarının bulgularını ciddiye almaları gerektiğini anlattı.

İklim ve çevre konusunda yeni politikalar, ekonomik modeller ve düşünce tarzlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Thunberg, dünyadaki kaynakların daha adil kullanılması gerektiğini söyledi.

Thunberg, "Okullarda olmamız gerektiğini düşünüyorsanız bizim yerimize sizler sokaklara çıkın. Biz sizlerin kirliliğini temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Öte yandan, Brüksel'de 7 haftadır öğrenciler her perşembe iklim protestosu düzenliyor. Söz konusu protestoların devam etmesi bekleniyor.



Benzer gençlik protestoları, Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde de gerçekleştiriliyor.



(AA/AK/FEZ)