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Brüksel\'de Davos Protestosu

Brüksel, 28 Ocak 20 : Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de çevreciler, İsviçre\'nin Davos kasabasında geçen hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hakkında yapılacak bilgilendirme toplantısını protesto etti.

Brüksel\'de Davos Protestosu

Brüksel, 28 Ocak 20 : Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de çevreciler, İsviçre\'nin Davos kasabasında geçen hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hakkında yapılacak bilgilendirme toplantısını protesto etti.

28 Ocak 2020 Salı 09:34
Brüksel\'de Davos Protestosu

Brüksel, 28 Ocak 20 : Belçika'nın başkenti Brüksel'de çevreciler, İsviçre'nin Davos kasabasında geçen hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hakkında yapılacak bilgilendirme toplantısını protesto etti.

Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yaklaşık 200 kişi Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplandı. 

WEF hakkındaki bilgilendirme toplantısının yapılacağı binanın girişini kapatan göstericiler meşaleler yaktı.

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Protestocular, "Davos oyun bitti", "Kazanç yerine insan ve gezegen" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestonun yapıldığı bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra helikopter ve müdahale araçları sevk edildi.

Çevreyle ilgili ve Davos karşıtı sloganlar atan gruba polis gazla müdahale etti.

Protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesini talep etti.

(AA/RU/HÖ)
 

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