Brüksel mahkemesi: "PKK terör örgütü değil"

Belçika'da iddianameleri incelemekle görevli Brüksel Alt Mahkemesi (Eyalet temyiz mahkemesi), PKK üyelerine yönelik bir davada sanıkların terörizmle yargılanamayacağına hükmetti ve Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı verdi. Bu, daha önce örgüt ile ilgili Belçika'da benzer doğrultuda alınan üçüncü karar oldu.

Cuma günü görülen dava sonucunda PKK faliyetlerine katılmak ve örgüt içerisinde farklı pozisyonlarda görev ifa etmek gibi suçlardan 35 sanık ve bir şirket hakkındaki davanın terör kapsamında görülemeyeceği karara bağlanmış oldu.



Sanıklar hakkındaki iddianamede birçok suçlama yer alıyor:

Terör örgütü üyeliği

Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden kopartıp Belçika, Yunanistan ve Irak'taki kamplarda terör eğitimi vermek

Sahte evrak düzenlemek

Haraç toplamak

Ortadoğu'da turist kaçırmak

Terör propagandası yapmak

Terör ögütünü finanse etmek

Belçika Büyükelçisi: PKK terör örgütüdür

Karar sonrası Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe "Belçika, Türkiye'nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacak. Belçika devletinin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir: PKK terörist bir örgüttür" şeklinde açıklama yaptı. Malherbe, 2017'de aynı davada, savcılığın, istinaf mahkemesinin kovuşturmazlık ile sonuçlanan ilk kararına karşı da temyiz başvurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

Belçika Dışişleri: PKK terör örgütüdür, Belçika'nın kararı değişmez

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthieu Branders ise yargının bağımsız olduğunu ifade ederek, "Bu noktada Belçika'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı kararı değişmeyecektir" açıklamasını yaptı. Branders, Türkiye ile Belçika'nın önemli ve tarihi bir ortak olduğunu ifade etti.

Brüksel mahkemesi: Dava uluslararası mahkemede görülmeli

Federal Savcılık PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlarken mahkemenin bu nitelendirmeyi kullanmaması Belçika kriminal yasalarının karşılıklı silahlı çatışma içerisinde olan silahlı güçleri terörizm kapsamına almadığı sonucunu doğuruyor.

Yani mahkeme meseleyi Türk silahlı kuvvetleri ile Kürt silahlı güçleri arasında bir bölgenin yerel meselesi olarak görüyor. PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı kararına varıldı.

Konunun uluslararası mahkemelere sevk edilmesi gerektiğini belirten Brüksel alt mahkemesi, davanın Belçika Ceza Mahkemesine taşınmasını engellemiş oldu. Davaya ilişkin gerekçeli kararın birkaç gün içinde açıklanması beklenirken davanın temyize götürülmesi imkanı bulunuyor.

Yıllardır sürüyor

Federal Savcılık ilgili soruşturmayı 2010 yılında başlatmış ve konuya ilişkin iddianameyi Ekim 2015'te sunmuştu. Brüksel Soruşturma Dairesi Kasım 2017'de suçlamalar kapsamında yapılanların 'terör eylemi' olmadığına hükmetmiş ve yine davanın ceza mahkemesine sevkine engel olmuştu.

Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" ifadeleri yer almış, Türkiye'nin tepki gösterdiği karara federal savcı da itiraz etmişti.

Son olarak Şubat 2018'de Belçika Yargıtayı, "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki bu kararı bozmuş ve dava yeniden Brüksel alt mahkemesine geri gelmişti.

Benzer kararlar alınmıştı

Kasım 2016'da Brüksel Meclisi meseleye benzer perspektifle yaklaşmış ve aynı kararı vermişti. Bu karara federal savcılık itiraz etmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. Temyiz mahkemesi usül hataları nedeniyle davanın yeniden görülmesi gerektiğine karar vermişti.

Kararın bu konuda hali hazırda zor olan Belçika-Türkiye ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olacağı öngörülüyor. PKK, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer almaya devam ediyor.