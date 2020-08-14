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Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak

Brüksel Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmak üzere mobil laboratuvar açılacak. 

14 Ağustos 2020 Cuma 10:36
Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak
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Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist, yaptığı açıklamada, yolcuların Kovid-19 testi yaptırabilmeleri için mobil laboratuvar kurmaya karar verdiklerini bildirdi. 

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Eylül başında faaliyete geçmesi planlanan laboratuvarda Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlerin 46,81 avro karşılığında Kovid-19 testi yaptırabilecekleri, standart PCR testlerinin fiyatının 67 avro, hızlı testlerin fiyatının ise 135 avro olacağı belirtildi.

Standart Kovid-19 testlerinin ortalama 9 saatte sonuçlandığı, hızlı test sonuçlarının ise 3 saatte alınabildiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 14.08.2020 10:46
Anahtar Kelimeler:
Mobil LaboratuvarKovid19 TestiBrüksel Havalimanı
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