Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırganı Nemmouche'a ömür boyu hapis cezası

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yahudi Müzesi’ne düzenlenen silahlı saldırıdan yargılanan Mehdi Nemmouche ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dört kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Nemmouche ise mahkeme jürisine “hayat devam ediyor” dedi.

Fransa vatandaşı 33 yaşındaki Nemmouche, Suriye’de IŞİD’e katılmış daha sonra 2014’te Yahudi Müzesi’ne kalaşnikof ve tabanca ile ateş açmıştı.

İki aylık yargılama sürecinin ardından Nemmouche hakkında savcı Yves Moreau, “Hapisten çıkacak, başka bir cihada katılacak ve yine öldürmeye başlayacak.” ifadelerine yer verdi.

Nemmouche'un avukatları ise, müvekkillerine bir komplo kurulduğunu ve cinayetleri yabancı istihbarat ajanlarının işlediğini savundu. Fakat söz konusu iddialarla ilgili bir kanıt sunulmadı.

"Bu bir erkek değil, bir canavar"

12 kişiden oluşan mahkeme jürisi, saldırı ile ilgili Fransız Nacer Bendrer’in silah sağlama nedeniyle Nemmouche'un suç ortağı olduğuna karar verdi. Bendrer bu nedenle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bendrer mahkemeye, “Burada olmaktan utanıyorum... Bu adamla yollarımız kesiştiği için utanıyorum. Bu bir erkek değil, bir canavar.” dedi.

Mayıs 2014’te gerçekleşen olayda turist Yahudi çift Myriam Riva, Emmanuel Riva; Dominique Sabrier ve Alexandre Strens adlı iki müze çalışanı hayatını kaybetmişti.

Nemmouche, IŞİD saldırılarını gerçekleştiren ilk Avrupalı. Uzmanlar bu nedenle, Avrupalı IŞİD militanlarının ülkelerine dönmeye başlamasının yaratacağı tehditlere vurgu yapıyor.