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Brüksel'de her yeni doğan bebeğe Afrika'da bir ağaç

Brüksel'de her yeni doğan bebeğe Afrika'da bir ağaç

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
Brüksel'de her yeni doğan bebeğe Afrika'da bir ağaç

Belçika'nın Brüksel Belediyesinden, bölgelerinde doğan her bebek için Afrika'da ağaç dikileceği bildirildi.

Brussels-Express adlı İngilizce yayın yapan haber sitesine göre, Brüksel Belediyesinin iklim ve enerjiden sorumlu birimi, sera gazı salınımını azaltmaya katkı sağlamak için bölgede doğan her bir bebek için Afrika'da bir ağaç dikme kararı aldı.

Belediye, "Baby Boom" olarak adlandırdığı kampanyayla 2025'e kadar ağaçlandırma yoluyla sera gazı salınımını yüzde 30 azaltmayı öngörüyor.

Bölgedeki binaların enerji standartlarını artırmak için yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapan Brüksel Belediyesi, aynı zamanda geri dönüşüm projelerine büyük önem veriyor.

Son Güncelleme: 06.02.2019 19:23
Anahtar Kelimeler:
Brüksel
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