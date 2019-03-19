Brüksel'de bomba alarmı

AB KOMİSYONUNA DANIŞMANLIK HİZMETİ SAĞLAYAN BİR KURUMA AİT BİNA BOMBA İHBARI NEDENİYLE BOŞALTILDI
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.
Breydel Caddesi üzerinde AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.