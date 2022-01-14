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Brüksel'de bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2021'de doğan erkek bebeklere en fazla koyulan isim Muhammed oldu.

14 Ocak 2022 Cuma 08:40
Brüksel'de bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

Belçika İstatistik Kurumunun verilerine göre, Brüksel'de geçen yıl dünyaya gelen 18 bin 430 bebeğe Muhammed adı verildi.

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"Jean" ismi 6 bin 89 bebeğe koyulurken 4 bin 166 bebek "Ahmed", 4 bin 60 bebek "Philippe" adını aldı.

Başkent Brüksel bölgesinde geçen yıl doğan erkek bebeklere koyulan isimler arasında ilk 5 sırada Müslüman isimleri yer aldı. Kız bebeklerde ise ilk 5 isim sırasıyla Maria, Marie, Fatima, Anne ve Sarah olarak kaydedildi.

Belçika genelinde erkek bebeklere en çok koyulan ilk 3 isim Jean, Marc ve Patrick, kız bebeklere koyulan isimler ise Maria, Marie ve Martine oldu.

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