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Broş polemiği...

Broş polemiği...

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:39
Broş polemiği...

Osmanlı ailesinden Nilhal Osmanoğlu'nun, İsmet İnönü'nün Şadiye Sultan'a ait bir broşu alarak eşine verdiği yönündeki iddiaları sonrası ortaya çıkan polemik devam ediyor.

Osmanoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada tepkilerin ardından "Hakikatleri konferanslarımda anlatmakta özgürüm." diyip sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı. İsmet İnönü Vakfı ise bir açıklama yaparak “Yargıya başvuracağız." dedi.

Vakıf'tan yapılan açıklamada "Cumhuriyet’e karşı yapılan bu pervasız saldırı karşısında cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Nihal Osmanoğlu: İnönü Türkiye'ye dönüş karşılığında mücevher istedi
Nilhal Osmanoğlu 5 Şubat tarihinde Almanya'da verdiği bir konferansta Şadiye Sultan'ın yardımcısının mektuplarına dayanarak Türkiye İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir Fransa ziyareti sırasında vatanına dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" dediğini ortaya attı.

Osmanoğlu, İnönü'nün hanedan üyelerinden mücevherler aldığını dile getirdi. Nilhal Osmanoğlu daha sonra bu mücevherler arasında bulunan Şadiye Sultan'a ait bir broşun İnönü'nün eşinin üzerinde görüldüğünü söyledi.

İnönü Vakfı: Seviyesi iddialar
İnönü Vakfı bu iddiaları "Seviyesiz" olarak niteledi. Vakıf, son dönemde İsmet İnönü'ye karşı "sistemli şekilde bir iftira ve saldırı kampanyası" yürütüldüğünün altını çizdi. Yapılan açıklamada asıl hedefin Atatürk ve cumhuriyetin kuruluş değerleri olduğu söylendi.

II. Abdülhamid'in torunlarından olduğunu belirten Nilhal Osmanoğlu ise "İstedikleri hanedan mensuplarının, Osmanoğulları'nın her birinin bir köşede sus pus oturması, önceki gibi." dedi.

Nihal Osmanloğlu sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu. Osmanoğlu kendisi hakkında Amerikalı bir mankenin bikinili fotoğrafı kullanılarak paylaşılan mesajları "hayasızca saldırı" olarak niteledi.

Hakkımda yeniden başlatılan , çirkin , mesnetsiz iftiralara karşı , gereken soruşturma sürecini hukukî çerçevede , avukatım @AvukatCemKAYA aracılığı ile başlatmış bulunuyorum.

Tartışmalara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı. Kayışoğlu, Nilhal Osmanoğlu'nun Şadiye Sultan'ın yardımcısının ifadelerine dayandırdığı broş iddiasını İsmet İnönü'nün yaverinin mektuplarını kaynak göstererek yalanladı.

CHP Bursa milletvekili Kayışoğlu sosyal medyada paylaştığı bir videoda şunları söyledi:

"Şadiye Sultan'ın yardımcısının yavere aşık olduğu ve zevcesi olarak İstanbul'a götürmesini istediği, yaverin bunu kabul etmeyince karşılıksız aşkını tehdit ettiğini öğreniyoruz. Yaverin mektubunda şöyle deniliyor: Hanımefendi sizi zevcem olarak almadığım için müteessir olduğunuzu, paşamıza iftira edeceğinizi, sultanının broşunu alacağınızı söyleyeceğinizi yazıyorsunuz. Biliniz ki aziz Türk milleti değil malı mülkü bütün varlığını ve canını savaş meydanlarında ortaya koyarak bu cennet vatanı dünyalara değişmeyen İsmet Paşamız ile ilgili böyle iftiralara inanmayacaklardır. Çabanız nafiledir."

Kayışoğlu mektuplara yaverin torunları vasıtası ile ulaştığını dile getirdi. Kayışoğlu mektupları 8 Şubat cuma günü paylaşacağını da belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Bros Polemigi
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