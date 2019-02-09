British Council'den yazar George Orwell'e 70 yıl gecikmeli özür

Birleşik Krallık'ın uluslararası eğitim ve kültürel çalışmalarından sorumlu en büyük organizasyonu olan The British Council dünyaca ünlü edebiyat yazarı Geoge Orwell'in 70 yıl önce kendilerine sunduğu bir eseri kabul etmedikleri için resmi özür yayınladı.

'Yetkili İngiliz Aşçılığı' adlı eser o dönem ülke genelinde yaşanan gıda kıtlığını uluslararası çapta dünya kamuoyuna zayıflık göstergesi olarak algılatabileceği ve alay konusu edebileceği gerekçesi ile reddedilmişti.

Eserde Orwell İngiliz diyetinin oldukça basit ve barbarca olduğunu, yerel kaynaklar kullanıldığını ve ana maddelerinin şeker ve hayvansal yağlar olduğunu yazmış.

Yazar ayrıca İngiliz kahvesi için 'berbat', çayı içinse 'herkesin nasıl olması gerektiğine dair fikri olan bir içecek' ifadelerini kullanmış. İngiliz mutfağının İngiliz kültürüne dair dünyada konuşulan şeyler listesinde en alt sıralarda yer aldığını belirten Orwell'in 'Portakal Marmeladı Tarifi'ne yayıncı editör "çok fazla şeker ve su içerdiği" eleştirel notunu düşmüş.

Tamamı British Council yayınları aracılığı ile basılan eser eleştirmenlerce 'muhteşem' olarak nitelendiriliyor.

Goerge Orwell kimdir?

Asıl adı ile Eric Arthur Blair olan Orwell 1903- 1950 yılları arasında yaşamış 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının en önde gelen kalemlerden biridir.

'Hayvan Çiftliği' ve 'Bin Dokuz Yüz Seksen Dört' adlı romanları ve bu romanlarda yarattığı kavramlar, örneğin Big Brother (Büyük Birader) halen günümüzde pek çok anolojide kullanılır. Eserlerinde yer alan netlik, zeka, sosyal adaletsizliğe karşı farkındalık ve totalitarizme karşı duruşu birçok edebiyat akımını etkilemiş pek çok yazara ilham olmuştur.