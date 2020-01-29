banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120304
ALTIN
301.048
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.7481
EURO
6.5510
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

British Airways, salgın nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

British Airways, salgın nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:22
British Airways, salgın nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, karar nedeniyle BA müşterilerinden özür dilenerek, "Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir. Gelecek günlerde Çin'e ya da Çin'den seyahat edecek yolcular, BA.com adresinde daha fazla bilgi edinebilir." değerlendirmesi yer aldı. 
İNGİLTERE, SEYAHAT EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ
BA'nın, Pekin ve Şahghay ile İngiltere arasında karşılıklı günlük uçak seferleri bulunuyordu. 

banner317
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu seyahatler hariç Çin ana karasına gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu.
Uyarının, Hong Kong ve Makao özel idari bölgesi için geçerli olmadığı belirtilen açıklamada, halihazırda Çin'de bulunan İngiliz vatandaşlarından da seyahatlerin gelecek günlerde zorlaşabileceğini göz önünde bulundurarak kendi kişisel koşullarına göre karar vermeleri talep edilmişti.
Salgının çıkış noktası olan Hubey eyaleti hariç Çin'den ayrılmak için halen ticari uçak seferlerinin mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, Hubey'deki İngilizlerin tahliye edilmesi için de çalışıldığı bildirilmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişinin hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenen sayısının, 1239'unun durumu ağır olmak üzere, 5 bin 974'e çıktığını açıklamıştı.
Ülkede, virüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 9 bin 239'a yükselmiş, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 59 bin 990'a çıkmıştı.
 

Son Güncelleme: 29.01.2020 14:40
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Hava YollarıBritish AirwaysKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd, İran'ın Sivil Nükleer Programına Yaptırım Muafiyetini Uzatacak
Abd, İran'ın Sivil Nükleer Programına Yaptırım Muafiyetini Uzatacak
Trump'a "sözde Orta Doğu barış planı" tepkisi
Trump'a "sözde Orta Doğu barış planı" tepkisi
Abd'ye Ait İki Eski Uydu Yörüngede Çarpışabilir
Abd'ye Ait İki Eski Uydu Yörüngede Çarpışabilir
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 21'e çıktı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 21'e çıktı
Çin'de 132 can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs salgını durdurulamıyor
Çin'de 132 can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs salgını durdurulamıyor
Gazze'de, ABD'nin sözde barış planına tepki olarak greve gidilecek
Gazze'de, ABD'nin sözde barış planına tepki olarak greve gidilecek
Fransa'da yeni tip Koronavirüs vakası 4'e yükseldi
Fransa'da yeni tip Koronavirüs vakası 4'e yükseldi
Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı
Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı
BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
Suudi Arabistan'dan Trump'ın “Barış Planı“ çabalarına destek açıklaması
Suudi Arabistan'dan Trump'ın “Barış Planı“ çabalarına destek açıklaması

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim