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Brezilyalı Gazeteci Paraguay\'da Öldürüldü

Buenos Aires, 13 Şubat 20 : Paraguay\'ın Brezilya sınırındaki Pedro Juan Caballero şehrinde yaşayan Brezilyalı gazeteci Lourenço Veras, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Brezilyalı Gazeteci Paraguay\'da Öldürüldü

Buenos Aires, 13 Şubat 20 : Paraguay\'ın Brezilya sınırındaki Pedro Juan Caballero şehrinde yaşayan Brezilyalı gazeteci Lourenço Veras, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

13 Şubat 2020 Perşembe 16:21
Brezilyalı Gazeteci Paraguay\'da Öldürüldü

Buenos Aires, 13 Şubat 20 : Paraguay'ın Brezilya sınırındaki Pedro Juan Caballero şehrinde yaşayan Brezilyalı gazeteci Lourenço Veras, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Paraguay basınında çıkan habere göre, Paraguay ile Brezilya sınırındaki organize suç örgütleri hakkında yayınlar yapan ve bir haber portalının sahibi olan Veras, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Leo adıyla bilinen Veras'a ailesiyle evinin avlusunda akşam yemeği yediği sırada, beyaz bir jipten inen yüzü kapalı kişilerce ateş açıldı. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Veras'ın, kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği kaydedildi.

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CİNAYETİN ARKASINDA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR

Amambay Eyaleti Emniyet Müdürü Ignacio Rodriguez, Veras'ın ölümünden sorumlu kişiler hakkında ellerinde çok sayıda bilgi olduğunu belirterek, "Bazı bilgilere göre, cinayete Veras'ın organize suç örgütleri hakkında yaptığı yayınlar neden oldu. Son zamanlarda (Paraguay-Brezilya) sınırı hakkında çok yayın yapıyordu." şeklinde konuştu.

Rodriguez, Veras'ın yaklaşık 10 yıl önce aldığı tehditler nedeniyle polis korumasına alındığını bildirdi.

Cinayeti soruşturan savcı Marco Amarilla, olayın aydınlatılması için Veras'ın telefonunun ve bilgisayarının incelendiğini açıkladı.

(AA/ÖZ/HA)

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