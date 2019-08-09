banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99005
ALTIN
266.201
DOLAR
5.4946
STERLİN
6.6258
EURO
6.1548
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında

Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında

09 Ağustos 2019 Cuma 07:00
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında

ÖNCEKİ MAHKUMİYETLERİ NEDENİYLE RİO DE JANEİRO'DA EV HAPSİNDE TUTULAN BATİSTA, "PİYASA MANİPÜLASYONU" VE "KARA PARA AKLAMA" ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Brezilya'da bir zamanlar ülkenin en zengini olan iş insanı Eike Batista gözaltına alındı.

Brezilya Federal Polisinden yapılan açıklamaya göre, önceki mahkumiyetleri nedeniyle Rio de Janeiro'da ev hapsinde tutulan Batista, "piyasa manipülasyonu" ve "kara para aklama" şüphesiyle ifadeye götürüldü.

banner317
Batista, 5 gün boyunca gözaltında tutulacak, gerekli görülmesi halinde gözaltı süresi 5 gün daha uzatılacak.

30 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Daha önce kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral'a 16,5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunan Batista, geçen yıl da "yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Batista'nın avukatları kararı temyize götürmüştü. 

Eike Batista, bir zamanlar ülkenin en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderinden biriydi.
 

Son Güncelleme: 09.08.2019 10:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma “Filistin“ çağrısı
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma “Filistin“ çağrısı
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi
Whatsapp'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı
Whatsapp'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı
Abd Mahkemesinden Kaşıkçı Kararı
Abd Mahkemesinden Kaşıkçı Kararı
Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in Evine Operasyon
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in Evine Operasyon
Su Ayılarının Ayda Yaşadığı Düşünülüyor
Su Ayılarının Ayda Yaşadığı Düşünülüyor
Çernobil’de “atomik Votka” Yasak Bölgede Üretilen İlk Tüketim Malı Oldu
Çernobil’de “atomik Votka” Yasak Bölgede Üretilen İlk Tüketim Malı Oldu
Meclis oturumuna 5 aylık bebeğiyle geldi
Meclis oturumuna 5 aylık bebeğiyle geldi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim