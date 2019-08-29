Brezilya'da 60 Gün Boyunca Anız Yakmak Yasak

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI JAİR BOLSONARO, AMAZONLAR'DAKİ ORMAN YANGINLARINI SONA ERDİRMEK AMACIYLA 60 GÜN BOYUNCA ANIZ YAKMAYI YASAKLADI

Ankara, 29 Ağustos 19 : Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ay boyunca anız yakılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro'nun imzaladığı kararname çerçevesinde, yetkililer tarafından belirlenen istisnai durumlar dışında Amazonlar bölgesinde anız yakılamayacak.

İstisnai durumların, yetkililerin belirlediği bitki sağlığına ilişkin durumlar, orman yangınlarını önleyici faaliyetler ve yerlilerin geçimlerini sağlamak için yaptıkları geleneksel tarım olduğu ifade edildi.

Brezilya'da savcılar, yasa dışı şekilde anız yakılmasının bazı orman yangınlarını tetiklediği iddiasını araştırıyor.

Ormanlık alanlarda tahribatı gözlemleyen Mapbiomas projesinin yöneticisi Tasso Azevedo, yasağın ekim ayının sonundaki kurak mevsimin bitimine kadar uygulanması ve bölgede kereste hırsızlığı, altın madenciliği gibi yasa dışı faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Azavedo, ormanların tahrip edilmesine yol açan politikaya son verilmemesi durumunda gelecekte oluşacak orman yangınlarının daha büyük çaplı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak'tan bu yana 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle birlikte Kolombiya'nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceğini açıklanmıştı.

ESKİ BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SİLVA, BOLSONARO'NUN ÇEVRE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da cezaevinden BBC muhabirine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun Amazonlar'daki yangını söndürme sürecinde yürüttüğü politikayı eleştirdi.

Bolsonaro'nun Brezilya halkı için büyük bir kötülüğe sebep olduğunu ifade eden Lula da Silva, Brezilya Devlet Başkanı'nın çevreye verdiği bu zararın, kısmen kötülüğünden kısmen de cehaletinden kaynaklandığını belirtti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl bir ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.



"DÜNYANIN AKCİĞERLERİ" YANIYORGezegende oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazonlar'da süren yangınlar, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.En büyük doğa koruma kuruluşlarından Dünya Vahşi Yaşam Fonunun (WWF) araştırmalarına göre, "dünyanın akciğerleri" olarak nitelendirilen ve yüzlerce yerli kabileye ev sahipliği yapan Amazonlar, yeryüzündeki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındırıyor.Amazon havzasında son 20 yılda 2 bin 200 yeni bitki ve omurgalı türünün keşfedildiği belirtiliyor.BOLSONARO YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİAvrupa Birliği'nden (AB), Brezilya'da dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, gerekli yardımı sağlamaya hazır oldukları açıklanmıştı.Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin yangınların söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği gerekçesiyle reddetmişti.Brezilya'daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi ise Jair Bolsonaro'ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulunmuştu.Bunun yanı sıra ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapmıştı.Amazon ormanları, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da bulunuyor.(AA/ÖZ/HA)