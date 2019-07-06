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Brezilya\'da Toplu Mezar Bulundu

GAYRI RESMİ MİLİS GÜÇLERİNİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE BULUNAN GİZLİ TOPLU MEZARDAN ŞİMDİYE KADAR 12 KİŞİNİN CESET ÇIKARILDI

Brezilya\'da Toplu Mezar Bulundu

GAYRI RESMİ MİLİS GÜÇLERİNİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE BULUNAN GİZLİ TOPLU MEZARDAN ŞİMDİYE KADAR 12 KİŞİNİN CESET ÇIKARILDI

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
Brezilya\'da Toplu Mezar Bulundu

GAYRI RESMİ MİLİS GÜÇLERİNİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE BULUNAN GİZLİ TOPLU MEZARDAN ŞİMDİYE KADAR 12 KİŞİNİN CESET ÇIKARILDI
Rio De Janeiro, 6 Temmuz 19 : Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ülkenin doğusundaki Rio de Janeiro eyaletine bağlı Itaborai şehrinde toplu mezar bulunduğunu bildirildi.
Emniyet kaynakları, asayişin sağlanması için resmi güvenlik güçlerine destek sağlamak için oluşturulan gayrı resmi milis güçlerinin kontrolündeki bölgede bulunan gizli mezardan şimdiye kadar 12 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.
Çoğu bozulmuş haldeki cesetlerin henüz kimlik tespitinin yapılamadığı ve söz konusu kişilerin suça bulaşmış milis gücü mensuplarının kurbanları olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
 Eyalet savcılığı, milis güçlerince kaçırılan ve haber alınamayan kişilerin yakınlarına polise başvurmaları çağrısında bulundu.
Bölgede faaliyet gösteren milislerin, geçen yıldan bu yana, işkence ve haraç gibi suçların yanı sıra 50'ye yakın cinayet işlediği tahmin ediliyor. Bu kişilerin faili meçhul cinayete kurban gittikleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Güvenlik güçleri hafta başında yaptıkları operasyonlarda söz konusu milis gücüne mensup 43 kişiyi gözaltına almıştı.

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Rio de Janeiro eyaletinin yaklaşık dörtte biri bu milis güçlerinin kontrolünde bulunuyor.
SUÇLA MÜCADELEDEN SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞEN MİLİS GÜÇLERİ
Brezilya'da, 1990'ların başından itibaren teşkilatlanan, eski polis memurları, itfaiyeciler ve ordu mensuplarından oluşan milis güçlerinin, suçla mücadeledeki etkinliği siyasiler tarafından övgüyle karşılanıyordu.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2008 yılında milletvekilliği yaptığı dönemde, söz konusu milis güçlerin yasal hale getirilmesi için çağrıda bulunmuştu.
Buna karşın birçok güvenlik uzmanı, milis güçlerin suçla mücadele ederken ele ettikleri gücü, gasp, haraç ve hatta cinayet eylemlerle yasa dışı faaliyetlerde kullandıklarına dikkati çekiyor.
Asayişin sağlanmasına destek olması umulan milis güçlerinin Rio de Janeiro eyaletinin güvenliğine en büyük tehdit haline geldiği, ülkenin diğer bölgelerinde de onlara benzer çeteleşmiş yapıların ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor.
(AA/ÖZ/SEL)
 

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