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Brezilya\'da Otobüs Yolcularının Rehin Alınması...

RİO DE JANEİRO KENTİNDE HALK OTOBÜSÜNDEKİ 37 YOLCUYU REHİN ALAN SİLAHLI KİŞİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Brezilya\'da Otobüs Yolcularının Rehin Alınması...

RİO DE JANEİRO KENTİNDE HALK OTOBÜSÜNDEKİ 37 YOLCUYU REHİN ALAN SİLAHLI KİŞİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

20 Ağustos 2019 Salı 21:48
Brezilya\'da Otobüs Yolcularının Rehin Alınması...

RİO DE JANEİRO KENTİNDE HALK OTOBÜSÜNDEKİ 37 YOLCUYU REHİN ALAN SİLAHLI KİŞİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rıo De Janeiro, 20 Ağustos 19 : Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde halk otobüsünde 37 kişiyi rehin alan silahlı kişinin, polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yetkililer, Sao Gonçalo banliyösünü Rio de Janeiro şehir merkezine bağlayan köprü üzerinde seyreden otobüsteki yolcuları rehin alan silahlı kişinin, polis tarafından vurularak öldürüldüğünü ve rehinelerin serbest kaldığını belirtti.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, rehin tutulan yolcuların olaydan zarar görmeden kurtulduğunu kaydetti ve polise teşekkür etti.

BBC'nin haberine göre, polis, silahlı kişinin keskin nişancı tarafından vurulduğunu belirtti.

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Diğer yandan, rehinelerden biri, yerel  Globo TV'ye, silahlı kişinin "gayet sakin" göründüğünü söyledi.

OTOBÜSÜ ATEŞE VERMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Federal Kara Yolu Polisinden yapılan açıklamada, 37 kişiyi rehin alan silahlı kişinin, benzin döktüğü aracı ateşe vermekle tehdit ettiği belirtilmişti.

Polis memuru olduğunu iddia eden silahlı kişiyle emniyet güçleri arasında yerel saatle 05.30'dan itibaren pazarlık sürdürüldüğü, rehin alınan 6 kişinin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Bir emniyet sözcüsü de Globo TV'ye verdiği demeçte, herhangi bir özel talepte bulunmayan silahlı kişinin "psikolojik sorunları varmış" gibi göründüğünü dile getirmişti.

Köprüde trafik iki yönlü dururken yüzlerce aracın uzun kuyruklar oluşturduğu ve olay yeri yakınına da bir keskin nişancının yerleştirildiği kaydedilmişti.

(AA/AK/HÖ)

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