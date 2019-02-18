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Brezilya\'da Maden Atık Barajında Çökme Tehlikesi

MACACOS BÖLGESİNDE MADEN ATIK BARAJININ ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE YAKLAŞIK 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Brezilya\'da Maden Atık Barajında Çökme Tehlikesi

MACACOS BÖLGESİNDE MADEN ATIK BARAJININ ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE YAKLAŞIK 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:19
Brezilya\'da Maden Atık Barajında Çökme Tehlikesi

MACACOS BÖLGESİNDE MADEN ATIK BARAJININ ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE YAKLAŞIK 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sao Paulo, 18 Şubat 19 : Brezilya'da bir maden atık barajının çökebileceği endişesiyle ülkenin güneydoğusundaki bir bölgeden yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, Minas Gerais Eyaletinin başkenti Belo Horizonte'nin 26 kilometre güneyinde Macacos bölgesinde 200 civarında kişinin, müfettişlerin bir maden atık barajının çökebileceğini rapor etmesi üzerine tahliye edildiği belirtildi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde Vale SA şirketinin işlettiği maden atık barajının geçen ay sonunda çökmesi sonucu 166 kişi ölmüş, 147 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmış, Brezilya hükümeti 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100'er bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

(AA/AK/ÖK)

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