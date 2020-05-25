Brezilya\'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 653 Kişi Hayatını Kaybetti… Ülkedeki Vaka Sayısı 363 Bin 211\'e Çıktı

Ankara, 25 Mayıs 20 : Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 215 KİŞİ ÖLDÜ

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti.



Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi.Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu.Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.(AA/EMR/SEL)