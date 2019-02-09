Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Brezilya\'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü

Rio De Janeiro, 9 Şubat 19 : Brezilya\'nın Rio de Janeiro kentinde polisin gecekondu mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü. 

Brezilya\'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü

Rio De Janeiro, 9 Şubat 19 : Brezilya\'nın Rio de Janeiro kentinde polisin gecekondu mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü. 

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Brezilya\'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü

Rio De Janeiro, 9 Şubat 19 : Brezilya\'nın Rio de Janeiro kentinde polisin gecekondu mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü. 

Emniyet sözcüsü Albay Mauro Fliess, şüphelilerin saklandığı Santa Teresa Mahallesi\'ne operasyon düzenleyen polise ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Operasyonda emniyet güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı, uyuşturucu, tüfek, silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi. 

Dünyada en fazla şiddet olayının yaşandığı şehirlerden Rio de Janeiro\'da senede her 100 bin kişiden yaklaşık 50\'si cinayete kurban gidiyor. 

Brezilya\'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti. 

(AA/ÖZ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
"kaşıkçı Cinayetinin Örtbası Daha Da Belirginleşiyor"
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölümler Artıyor
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölümler Artıyor
Trump-kim Zirvesine Doğru
Trump-kim Zirvesine Doğru
Abd'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
Abd'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
Avustralya'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı
Avustralya'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı
Bangladeş'ten Malezya'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bangladeş'ten Malezya'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Arakanlı Müslümanlara Yapılanlar Londra'da Tartışıldı
Arakanlı Müslümanlara Yapılanlar Londra'da Tartışıldı
Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü
Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü
Filistin Abd'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak
Filistin Abd'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim