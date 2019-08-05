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Brezilya\'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Rio de Janeiro, 5 Ağustos 19 : Brezilya polisi, kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

Brezilya\'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Rio de Janeiro, 5 Ağustos 19 : Brezilya polisi, kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:22
Brezilya\'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Rio de Janeiro, 5 Ağustos 19 : Brezilya polisi, kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

"Kısa" lakabıyla bilinen Clauvino da Silva'nın ziyaret saatinde, kızının yüzünün kopyalandığı bir maskeyle kadın kılığında hapishaneden çıkmaya çalıştığı ancak şüpheli hareketleri nedeniyle dikkat çektiği belirtiliyor.

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Brezilya polisinin yayımladığı videoda dar kot pantolon, üzerinde donat ve kalpler bulunan pembe tişört giyen ve peruk takan Da Silva, silikon maskesini çıkartırken ve polise gerçek adını söylerken görülüyor.

Clauvino da Silva'nın, Rio'da uyuşturucu trafiğini büyük bölümünü kontrol eden "Kızıl Komuta" çetesinin liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Da Silva'nın en yüksek güvenlikli başka bir yere nakledildiği ve disiplin cezası alacağı açıklandı.

(BBC/FG)

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