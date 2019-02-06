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Brezilya\'da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 142\'ye Çıktı

Ankara, 6 Şubat 19 : Brezilya\'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142\'ye yükseldi.

Brezilya\'da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 142\'ye Çıktı

Ankara, 6 Şubat 19 : Brezilya\'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142\'ye yükseldi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:57
Brezilya\'da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 142\'ye Çıktı

Ankara, 6 Şubat 19 : Brezilya\'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142\'ye yükseldi.
Minas Gerais Sivil Savunma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak\'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 142\'ye çıktığı kaydedildi.
Cesedine ulaşılan 122 kişinin kimliğinin belirlendiği, 20 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği aktarılan açıklamada, 194 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.
Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.
Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.
Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.
Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Brezilya\'da Minas Gerais\'e bağlı Mariana\'da 2015\'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
(AA/AK/HÖ)
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