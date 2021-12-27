banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Genel Kurulu bugün toplanıyor
banner405

Brezilya sel felaketi: 18 ölü

Brezilya'nın Bahia eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:20
Brezilya sel felaketi: 18 ölü

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.

72 kentte acil durum ilan edildi

Açıklamada, Bahia'da 16 bin 1 kişinin evini kaybettiği ve 19 bin 580 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu. Nüfusu 15 milyonu aşan Bahia eyaletindeki 72 kentte sağanak ve sel felaketleri nedeniyle acil durum ilan edildi.

banner341
37 kent tamamen sular altında kaldı

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, sel felaketinin çok büyük bir bölgeyi etkilediğini ve 37 kentin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Öte yandan, Bahia'nın Itambe kenti ile Vitória de Conquista kenti yakınında iki baraj çöktü.

Çökmeler nedeniyle ölü ve yaralı bildirilmezken, Itambe'de çöken baraj nedeniyle Verruga Nehri yakınlarında yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
California'da köpek balığı saldırısı
California'da köpek balığı saldırısı
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı
BM'den Myanmar'daki şiddet olaylarına tepki
BM'den Myanmar'daki şiddet olaylarına tepki
Dünya genelinde vaka sayısı 280 milyonu geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 280 milyonu geçti
Noel tatilini Omicron vurdu, 7 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
Noel tatilini Omicron vurdu, 7 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
Beyin çipiyle atılan ilk tweet yayınlandı
Beyin çipiyle atılan ilk tweet yayınlandı
Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor?
Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor?
Omicron ile enfekte olan bazı kişilerde farklı semptomlar da gözlendi
Omicron ile enfekte olan bazı kişilerde farklı semptomlar da gözlendi
Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı
Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim