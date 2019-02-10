Brezilya: "En iyi haydut ölü hayduttur" diyen Bolsonaro'dan operasyon: 13 kişi öldürüldü

'En iyi haydut ölü hayduttur' diyerek suç örgütlerine savaş ilan eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında da dile getirdiği gibi suç örgütlerine savaş açtı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde polisin gecekondu mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü.

Emniyet sözcüsü Albay Mauro Fliess, şüphelilerin saklandığı Santa Teresa Mahallesi'ne operasyon düzenleyen polise ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadı. Operasyonda uyuşturucu, tüfek, silah ve mermi ele geçirildi.

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Dünyada en fazla şiddet olayının yaşandığı şehirlerden Rio de Janeiro'da ortalama bir yılda her 100 bin kişiden yaklaşık 50'si cinayete kurban gidiyor. 2017'de yaklaşık 64 bin cinayetin işlendiği Brezilya dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında yer alıyor.