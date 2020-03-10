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Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı. 

Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı. 

10 Mart 2020 Salı 08:13
Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi
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Brezilya basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde geçen haftadan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı kaydedildi. 

Açıklamada, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 42'ye yükseldiği bildirdi. Kayıp kişilerin sayısı ise 36 olarak açıklandı. 

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Geçen hafta yapılan açıklamada 27 kişinin öldüğü açıklanmıştı. 

Bölgede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Sel
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