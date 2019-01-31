Brezilya'daki baraj kazasında ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı.

Minas Gerais eyaleti Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Flavio Godinho, Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 99'a yükseldiğini, kayıp kişi sayısının ise 250'den fazla olduğunu söyledi.

Bu arada polis, hayatını kaybedenlerden 51'inin kimliğini belirledi.

Arama kurtarma çalışmaları bölgede etkili olan yağmur nedeniyle geçici olarak durduruldu ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini bildirildi.

Kurban yakınlarının ümitleri her geçen saat azalırken aileler, en azından sevdiklerinin bedenine ulaşmak için beklemeye devam ediyor.

"Artık ağlayacak gücümüz bile kalmadı." diyen Tereza Ferreira Nascimento isimli kadın, erkek kardeşi Paulo Giovanni Santos'un bedenine henüz ulaşılamadığını ancak en azından bir cenaze töreni yapabilmek için aramaya devam ettiklerini aktardı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından, Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

Hadisenin ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istedi.

Bir çağrı da Birleşmiş Milletler'den geldi. BM insan hakları uzmanları, felaketle ilgili resmi bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Minas Gerais eyalet mahkemesi, yeni baraj projelerine lisans verilmemesine hükmetti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıkladı.