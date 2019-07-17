Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı

Brezilya'da bir süpermarketten alışveriş yapan müşterilerin farkında olmadan toz sabun diye satın aldıkları paketlerden kokain çıktı.

BBC'nin yerel basına dayandırdığı habere göre, Sao Paulo kentindeki bir süpermarketin müşterileri, toz sabun diye satın aldıkları paketleri açınca içindekinin kokain olduğunu fark etti.

Polisin, ihbar üzerine ErmelinoMatarazzo bölgesindeki süpermarkete yaptığı baskında, yanlışlıkla raflara konulduğu sanılan sabun tozu kutularının içinde en az 80 kilogram kokain bulunduğunu belirtti.

Kokain paketlerinin bir fotoğrafını Twitter'da paylaşan polis, "kentin sokaklarını suçlulardan temizlemeye" kararlı olduklarını ifade etti.



"G1" internet haber sitesi, müşterilerden birinin satın aldığı kutuyu süpermarkete iade etmek isterken, bir diğer müşterinin paketi polise teslim ettiğini bildirdi.Sao Paulo polisinden yapılan açıklamada, söz konusu süpermarkete yapılan baskında üçü market çalışanı dört kişinin tutuklandığı belirtildi.Polis müfettişleri, süpermarket sahibinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.